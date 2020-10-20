Adana'da 101 silah ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da 101 silah ele geçirildi

20.10.2020 09:51

- Adana'da 101 silah ele geçirildi Polisin bir hafta boyunca yaptığı uygulamada 101 silah ele geçirildi Adana'da polisin bir hafta boyunca yaptığı uygulamada 101 silah ele geçirildi Alınan bilgiye göre, vatandaşların huzur ve güven ortamını sağlamak amacıyla asayiş ekiplerinin şok...

- Adana'da 101 silah ele geçirildi

Polisin bir hafta boyunca yaptığı uygulamada 101 silah ele geçirildi

ADANA - Adana'da polisin bir hafta boyunca yaptığı uygulamada 101 silah ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, vatandaşların huzur ve güven ortamını sağlamak amacıyla asayiş ekiplerinin şok uygulamaları aralıksız devam ediyor. Kent genelinde bir hafta boyunca yapılan uygulamalarda ekipler, 60 ruhsatsız tabanca, 30 ruhsatsız av tüfeği, 11 kurusıkı tabanca, 385 fişek, 4 kesici alet, 1 çalıntı otomobil, 12 çalıntı motosiklet, 2 çalıntı elektrikli bisiklet, 4 kumar makinesi ele geçirdi.

Ekipler ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 257 kişiyi yakalarken, 23 kişiye de yasadışı kumar ve bahis ile ilgili işlem yaptı.

Adana'da 101 silah ele geçirildi
Adana'da 101 silah ele geçirildi
Adana'da 101 silah ele geçirildi
Adana'da 101 silah ele geçirildi
Adana'da 101 silah ele geçirildi
Adana'da 101 silah ele geçirildi
Adana'da 101 silah ele geçirildi

3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da 101 silah ele geçirildi - Son Dakika

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