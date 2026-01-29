Adana\'da 1140 kg Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Adana'da jandarma ekipleri, araçta bin 140 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirdi, sürücüyü gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şubesi ve Yüreğir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak tütün ihbarı üzerine harekete geçti. Harekete geçen ekipler, belirlenen aracı durdurarak sürücüyü gözaltına aldı. Araçta yapılan incelemede bin 140 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli adli işlemler için jandarmaya götürüldü. - ADANA