Adana\'da 128 Bin Balon Balığı Toplandı

07.01.2026 13:18
Adana'da balıkçılar 4 günde 128 bin balon balığı toplayarak ekosistemi koruma çalışmasına katkı sağladı.

Adana'da balıkçılar tarafından 4 günde 128 bin balon balığı Akdeniz'den toplanarak Karataş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca, deniz ekosisteminde istilacı tür olarak yer alan balon balığının populasyonunun azaltılması amacıyla yürütülen destekleme çalışmaları kapsamında, 2026 yılı balon balığı alımları başladı. Adana'nın Akdeniz'e açılan önemli ilçelerinden Karataş'ta balon balığı avcılığı yapan balıkçılar, 2026 yılı alımlarının başlamasıyla birlikte avladıkları balon balıklarını Karataş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim etmeye başladı. Uygulama sayesinde, balon balığı populasyonunun azaltılmasıyla birlikte diğer balık türlerinin korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın desteklenmesi hedefleniyor. 2026 yılı alımlarının başlamasıyla birlikte, 4 gün içerisinde balıkçılar tarafından 128 bin balon balığı, desteklemeden faydalanmak üzere Karataş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.

13 Nisan 2024 tarihli tebliğ ile benekli balon balığında destekleme tutarı 12,5 TL'den 25 TL'ye, diğer balon balığı türlerinde ise 2,5 TL'den 10 TL'ye yükseltildi. 7 Ağustos 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile birlikte benekli balon balığı destekleme tutarı 35 TL olarak güncellendi. Adana'da 2022 yılında balon balığı avcılığı yapılmazken, 2023 yılında 315 balık karşılığında 787 TL destekleme ödemesi gerçekleştirildi. 2024 yılında 42 bin balon balığına karşılık 23 balıkçıya toplam 424 bin 500 TL, 2025 yılında ise 83 bin 309 balon balığına karşılık 915 bin TL destekleme ödemesi yapıldı. - ADANA

