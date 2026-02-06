Adana'da 14 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

1) YOLCU OTOBÜSÜNDE 14 BİN PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

ADANA'da polisin bir yolcu otobüsünde yaptığı aramada 14 bin paket kaçak sigara ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda kaçak sigara getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüsü takibe alan ekipler, Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun İncirlik mevkisinde aracı durdurdu. Otobüste yapılan aramada, M.E. ve İ.D.'ye ait bagajlarda çuval içerisinde 14 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.E. tutuklanırken, İ.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.