Adana'da 2 Firari Hükümlü Yakalandı

Adana'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlüyü yakalamak için geniş kapsamlı araştırma yaptı.

Jandarma ekipleri, 33 suçtan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K. ile "dolandırıcılık" ve "firar" suçlarından 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan S.K'yi merkez Sarıçam ilçesinde yakaladı.

E.K. ve S.K. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.