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2 metre 40 santimetre uzunluğunda yayın balığı yakalandı - Son Dakika

2 metre 40 santimetre uzunluğunda yayın balığı yakalandı

21.02.2022 17:07

Seyhan Baraj Gölü'nde 2 metre 40 santimetre uzunluğunda, 101 kilogramlık yayın balığı avlandı.

Seyhan Baraj Gölü'nde 2 metre 40 santimetre uzunluğunda, 101 kilogramlık yayın balığı avlandı.

Dörtler Topalak Balıkçı Kooperatifi Başkanı Faruk Aydın, Seyhan Baraj Gölü'nde teknesiyle balık avladığı sırada ağın ağırlaştığını fark etti.

Arkadaşlarıyla ağı sudan çeken Aydın'ın ağına büyük bir yayın balığı takıldığı görüldü.

Balığın karada boyunu ölçtükten sonra tartan balıkçılar, yakalanan yayının 2 metre 40 santim uzunluğunda ve 100 kilogram ağırlığında olduğunu belirledi.

Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, büyük bir balığı yakalamaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

Günün erken saatlerinde balık tutmak için tekneyle göle açıldıklarını anlatan Aydın, "Sabah ağlarımızı çekmeye başladık, kısa bir süre sonra karşımıza büyük bir yayın balığı çıktı ve çok heyecanlandık. Çekerken bizi baya zorladı yaklaşık 20 dakika balığı yormak için uğraştık ve sonrasında tekneye almaya başardık. Yayına talep çok. Balığı kesip parçalar halinde satacağız." dedi.

Aydın, balığı kısa süreliğine kooperatif binasının girişinde sergileyeceklerini de sözlerine ekledi.

2 metre 40 santimetre uzunluğunda yayın balığı yakalandı
2 metre 40 santimetre uzunluğunda yayın balığı yakalandı
2 metre 40 santimetre uzunluğunda yayın balığı yakalandı
2 metre 40 santimetre uzunluğunda yayın balığı yakalandı
2 metre 40 santimetre uzunluğunda yayın balığı yakalandı
2 metre 40 santimetre uzunluğunda yayın balığı yakalandı
2 metre 40 santimetre uzunluğunda yayın balığı yakalandı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 2 metre 40 santimetre uzunluğunda yayın balığı yakalandı - Son Dakika


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