Adana'da 3.8 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

ADANA'nın Karaisalı ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Adana'nın Karaisalı ilçesi olarak belirlediği deprem, saat 07.26'da meydana geldi. Yerin 6,24 kilometre derinliğinde olan deprem, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybına yol açmadı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 3.8, merkez üssünü ise Karaisalı'nın Nergislik Mahallesi olarak açıkladı.