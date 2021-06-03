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Adana'da 3.8 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Adana'da 3.8 büyüklüğünde deprem

03.06.2021 08:10
Adana'da 3.8 büyüklüğünde deprem, System.String[]

ADANA'nın Karaisalı ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ADANA'nın Karaisalı ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Adana'nın Karaisalı ilçesi olarak belirlediği deprem, saat 07.26'da meydana geldi. Yerin 6,24 kilometre derinliğinde olan deprem, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybına yol açmadı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 3.8, merkez üssünü ise Karaisalı'nın Nergislik Mahallesi olarak açıkladı.


Karaisalı, Deprem, Adana, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adana'da 3.8 büyüklüğünde deprem - Son Dakika


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