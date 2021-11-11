Adana'da 3.8 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

ADANA'nın Karaisalı ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlçede dün de 3.3 büyüklüğünde deprem olmuştu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Adana'nın Karaisalı ilçesi olarak açıkladığı deprem, saat 10.17'de meydana geldi. Yerin 7.03 kilometre derinliğinde olan deprem sonrası herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. İlçede dün de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.