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Adana'da 3.8 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Adana'da 3.8 büyüklüğünde deprem

11.11.2021 10:55
Adana'da 3.8 büyüklüğünde deprem

ADANA'nın Karaisalı ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ADANA'nın Karaisalı ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlçede dün de 3.3 büyüklüğünde deprem olmuştu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Adana'nın Karaisalı ilçesi olarak açıkladığı deprem, saat 10.17'de meydana geldi. Yerin 7.03 kilometre derinliğinde olan deprem sonrası herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. İlçede dün de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.


Karaisalı, Deprem, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adana'da 3.8 büyüklüğünde deprem - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da 3.8 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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