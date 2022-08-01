UYURKEN ÖLDÜRÜLEN MELEK'İN BABASI: AKŞAM ŞİDDET UYGULADI, GECESİNDE KATLETTİ - Son Dakika
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UYURKEN ÖLDÜRÜLEN MELEK'İN BABASI: AKŞAM ŞİDDET UYGULADI, GECESİNDE KATLETTİ

01.08.2022 13:23

ADANA'da 3 ay önce tanıştığı ve dini nikahla birlikte yaşadığı Ramazan Ü. (35) tarafından gece uyurken kalbinden bıçaklanarak öldürülen 3 çocuk annesi Melek Yıldırım'ın (28) cenazesi yakınlarına teslim edildi.

ADANA'da 3 ay önce tanıştığı ve dini nikahla birlikte yaşadığı Ramazan Ü. (35) tarafından gece uyurken kalbinden bıçaklanarak öldürülen 3 çocuk annesi Melek Yıldırım'ın (28) cenazesi yakınlarına teslim edildi. Yıldırım'ın babası Cumali Şahin, "Akşam kızıma şiddet uygulamış. 'Geleyim mi kızım' dedim, 'Yok baba' dedi. Gecesinde katledildi. Bir daha Melek'ler ölmesin? dedi.

Olay, Sarıçam ilçesine bağlı Orhangazi Mahallesi'nde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, eşinden bir süre önce ayrılan tekstil işçisi ve 3 çocuk annesi Melek Yıldırım, 3 ay önce Ramazan Ü. ile tanıştı. İkili kısa süre sonra dini nikah yaparaka Yıldırım'ın 1 ve 12 yaşlarındaki 2 çocuğuyla yaşamaya başladı. Bir süre sonra Ramazan Ü. kıskançlık nedeniyle Yıldırım'la sık sık tartışmaya başladı. Dün akşam saatlerinde çift tekrar tartıştı. Ramazan Ü. tartışma sırasında Melek Yıldırım'a şiddet uyguladı. Daha sonra Yıldırım, 2 çocuğuyla balkonda uyumaya başladı.

MELEK'İ BIÇAKLAYIP, KUZENİNİN EVİNE KAÇTI

Gece saatlerinde mutfaktan aldığı bıçakla balkona çıkan Ramazan Ü., çocuklarıyla uyuyan Melek Yıldırım'ı kalbinden bıçakladı ve ardından kuzeninin evine kaçtı. Burada polisi arayan Ramazan Ü., Yıldırım'ı bıçakladığını ve kuzeninin evinde olduğunu söyledi. İhbarla Ramazan Ü. ve Melek Yıldırım'ın olduğu evlere ekip gönderildi. Sağlık ekipleriyle eve giren polisler, Yıldırım'ın kanlar içinde balkonda, çocukların da ağlayarak annelerinin yanında olduğunu gördü. Öldüğü belirlenen Yıldırım'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ramazan Ü. ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

'EVE GÖZLERİ MOR ŞEKİLDE GELDİ'

Adli tıptaki işlemlerin ardından Yıldırım'ın cenazesi sabah babası Cumali Şahin'e teslim edildi. Kızının cenazesini teslim alan baba, Ramazan Ü.?nün kızına sürekli şiddet uyguladığını dile getirdi. Şahin, "Akşam kızıma şiddet uygulamış. Duydum, aradım. 'Geleyim mi kızım' dedim, 'Yok baba' dedi. Gecesinde katledildi. Bir daha Melek'ler ölmesin. Kızım hep ondan kurtulmak istedi. Kurban Bayramı'nda da şiddet görmüştü. Eve gözleri mor şekilde geldi. O zaman uyardım. 'Yaşamak her şeyden güzel, yapmayın böyle' dedim. Psikolojik sorunları vardı. Aşırı kıskançlık yapıyordu. Ben bir baba olarak Cumhurbaşkanımıza, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a sesleniyorum. Bu kişi gereken cezayı alsın istiyorum. İnşallah adalet tecelli eder? diye konuştu.Yıldırım'ın cenazesi yakınları tarafından defnedilmek üzere Kozan ilçesine götürüldü. (DHA)

YORUMLAR
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Uykusunda kalbinden bıçaklanarak katledilen kızının ardından ağlamaktan konuşamayan baba: 'Geleyim mi?' dedim, 'yok baba' dedi Uykusunda kalbinden bıçaklanarak katledilen kızının ardından ağlamaktan konuşamayan baba: 'Geleyim mi?' dedim, 'yok baba' dedi UYURKEN ÖLDÜRÜLEN MELEK'İN BABASI: AKŞAM ŞİDDET UYGULADI, GECESİNDE KATLETTİ UYURKEN ÖLDÜRÜLEN MELEK'İN BABASI: AKŞAM ŞİDDET UYGULADI, GECESİNDE KATLETTİ Balkonda uyuduğu sırada bıçaklanan kadının cenazesi toprağa verildi Balkonda uyuduğu sırada bıçaklanan kadının cenazesi toprağa verildi
Kaynak: DHA

Cumali Şahin, Sarıçam, Kozan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel UYURKEN ÖLDÜRÜLEN MELEK'İN BABASI: AKŞAM ŞİDDET UYGULADI, GECESİNDE KATLETTİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: UYURKEN ÖLDÜRÜLEN MELEK'İN BABASI: AKŞAM ŞİDDET UYGULADI, GECESİNDE KATLETTİ - Son Dakika
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