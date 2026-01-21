Adana\'da Aile Faciası: Baba İki Çocuğuna Kıydı

Adana'da iki çocuğunu öldürdükten sonra intihar eden babanın, kendilerini terk ettiği öne sürülen eşine 'Sen geldiğinde, ben ve çocuklar ölmüş olacağız" diye mesaj attığı öne sürüldü. Çiftin komşusu Zehra Özgül, "Anne G.A. telefonda bana 'Abla çocuklarım elinde, çocuklarımı kurtar' diyerek çığlık attı" dedi.

Olay, 15 Ocak akşam saatlerinde merkez Sarıçam ilçesi Boynuyoğun Mahallesi'ndeki bir villada meydana geldi. İddiaya göre, Sergen A. (34) kendilerini terk ettiği öne sürülen eşine 'Sen geldiğinde, ben ve çocuklar ölmüş olacağız' diye mesaj attı. Ardından bahçede bulunan lüks otomobilini ateşe verdi. Cinnet getiren koca, tabancayla çocukları Ada (8) ve Mert'i (6) vurduktan sonra aynı tabancayla kendini vurdu. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, baba ve çocukların hayatını kaybettiğini tespit etti. G.A. ile aile yakınları da acı haberi alınca olay yerine geldi. Bölgede yapılan incelemelerin ardından baba ve çocukların cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sergen A.'nın çocuklarını katletmeden dakikalar önce eşi G.A.'ya "Sen geldiğinde, ben ve çocuklar ölmüş olacağız" şeklinde mesaj attığı ortaya çıktı.

"Çocuklarımı kurtar"

Sergen ve G.A. çiftinin komşusun Zehra Özgül, "Olay sırasında kendi evimdeydim. Komşumun biri geldi dedi ki; 'Aşağıdaki evde arabayı ateşe verdi' ben pencereden baktım. Yok zannetmiyorum otları falan yakıyordur dedim. Daha sonra alevler yükseldi. Bunun üzerine G.A.'yı aradım. G.A., bana telefonda 'Abla çocuklarım elinde, çocuklarımı kurtar' diye çığlık attı. Ben çılgına döndüm, evden fırladım sokağa attım kendimi" dedi.

"Böyle bir şey yapacağı aklıma gelmezdi"

Özgül, "Arabada patlamalar meydana gelince korktum. Sokakta feryat figan bağırdım. O patlamalarla beraber silahta patladı. Silah hiç aklıma gelmedi, Sergen A.'ın böyle bir şey yapacağı aklıma gelmedi" diye konuştu.

"Geldiğinde, ben ve çocuklar ölmüş olacağız"

Zehra Özgül son olarak, "G.A.'nın annesiyle konuştuğumda, onlarda Sergen A.'nın böyle bir şey yapacağına ihtimal vermiyordu. Olaydan dakikalar önce Sergen A., G.A.'ya 'Sen geldiğinde, ben ve çocuklar ölmüş olacağız' diye mesaj attığını G.A.'nın annesi söyledi" dedi. - ADANA