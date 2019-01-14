Son Dakika Haberleri: Adana'da Asayiş Uygulaması

Adana'da Asayiş Uygulaması

43 dakika önce

Adana'da polis ekiplerinin denetimlerinde 6 araç trafikten men edildi.

Adana'da Asayiş Uygulaması, System.String[]
Adana'da polis ekiplerinin denetimlerinde 6 araç trafikten men edildi.

Merkez Sarıçam ilçesi Kozan yolunda yunus ve trafik ekipleri asayiş ve trafik uygulaması yaptı. Denetimlerde, a2 beyzbol sopası ve 2 bıçak ele geçirildi, 4 motosiklet ve 2 otomobil trafikten men edildi ve 20 bin lira idari para cezası uygulandı.

Denetimler sırasında durdurulan motosikletin sürücüsü Onur S'nin ehliyetinin olmadığı ve aracının trafikten men edildiği belirlendi.

Polis ekiplerinin motosiklete el koyması üzerine, caddenin karşısında arkadaşı ile bir dükkan önünde oturan sürücünün babası olay yerine gelerek oğluna tepki gösterdi. Oğluna saldıran baba ile yaşanan kısa süreli gerginlik polis ekiplerinin araya girmesiyle önlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 06:06 Kaynak: AA

Merkez, Polis, Adana, Güncel
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