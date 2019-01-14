Adana'da Asayiş Uygulaması
43 dakika önce
Adana'da polis ekiplerinin denetimlerinde 6 araç trafikten men edildi.
Adana
'da polis ekiplerinin denetimlerinde 6 araç trafikten men edildi. Merkez Sarıçam
ilçesi Kozan
yolunda yunus ve trafik ekipleri asayiş ve trafik uygulaması yaptı. Denetimlerde, a2 beyzbol sopası ve 2 bıçak ele geçirildi, 4 motosiklet ve 2 otomobil trafikten men edildi ve 20 bin lira idari para cezası uygulandı.
Denetimler sırasında durdurulan motosikletin sürücüsü Onur S'nin ehliyetinin olmadığı ve aracının trafikten men edildiği belirlendi. Polis
ekiplerinin motosiklete el koyması üzerine, caddenin karşısında arkadaşı ile bir dükkan önünde oturan sürücünün babası olay yerine gelerek oğluna tepki gösterdi. Oğluna saldıran baba ile yaşanan kısa süreli gerginlik polis ekiplerinin araya girmesiyle önlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 06:06 Kaynak: AA
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