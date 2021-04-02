Adana'da baraj gölünde elleri bağlı erkek cesedi bulunmasıyla ilgili bir zanlı tutuklandı - Son Dakika

Adana'da, baraj gölünde elleri bağlı ceset bulunmasıyla ilgili maktulün bir arkadaşı tutuklandı.

Merkez Çukurova ilçesi Seyhan Baraj Gölü'nde 31 Mart'ta bulunan elleri iple bağlı cesedin, 26 Şubat'ta borçları nedeniyle bunalıma girip ellerini iple bağlayarak Çatalan Köprüsü'nden atladığı öne sürülen Şahap Örcün'e (53) ait olduğu belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay günü Örcün'ün yanında bulunan M.A.T'yi (63) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Seyhan Baraj Gölü kıyısında gezintiye çıkan vatandaşlar, 31 Mart'ta Çatalan Köprüsü yakınında suda erkek cesedi olduğunu fark etmişti. Sualtı Grup Amirliği ekiplerince sudan çıkarılan cesedin ellerinin iple bağlı olduğu belirlenmişti.