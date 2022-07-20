Bıçaklanan taksi sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
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Bıçaklanan taksi sürücüsü ağır yaralandı

20.07.2022 04:27

Adana'da kavgada bıçaklanan taksi sürücüsü ağır yaralandı.

Adana'da kavgada bıçaklanan taksi sürücüsü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Seyhan Devlet Hastanesine bir taksi sürücüsünün yaralı olarak getirildiği ihbarı üzerine hastaneye polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, taksi sürücüsü Ferhat Savcı'nın Adnan Menderes Bulvarı'nda kadın arkadaşıyla piknik alanında oturduğu sırada iddiaya göre bir grubun söz konusu kadını taciz etmesi üzerine çıkan tartışma sonucu bıçaklandığını tespit etti.

Yaralanan Savcı'nın olay yerine yakın bulunan taksici arkadaşı tarafından hastaneye getirildiği belirlendi.

Yer tespitinin yapılmasının ardından Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü ekipleri delil toplama çalışması yaptı.

Polis olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bıçaklanan taksi sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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