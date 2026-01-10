Adana'da Bıçaklı Cinayet: Resul Tayyar Öney Yakalandı - Son Dakika
Adana'da Bıçaklı Cinayet: Resul Tayyar Öney Yakalandı

Adana'da Bıçaklı Cinayet: Resul Tayyar Öney Yakalandı
10.01.2026 11:19
4 bin lira borç yüzünden tartıştığı Enes Doğan'ı bıçaklayarak öldüren Resul Tayyar Öney yakalandı.

ADANA'da tartıştığı Enes Doğan'ı (19) bıçaklayarak öldüren Resul Tayyar Öney (20), polisin takibi ile yakalandı. Öney'in, Doğan'a 4 bin lira borçlu olduğu, parayı ödemeyince tarafların tartıştığı ortaya çıktı.

Olay, 8 Ocak'ta saat 04.00 sıralarında Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi 62008 Sokak'ta meydana geldi. Enes Doğan, sokakta buluştuğu Resul Tayyar Öney ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile Öney, cebinden çıkardığı bıçakla Doğan'ı karın ve göğsünden yaraladı. Doğan kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Doğan'ı yerde hareketsiz yatarken bulan mahallelinin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Enes Doğan'ın cenazesi, toprağa verildi.

'KENDİMİ KORUMAK İÇİN BIÇAĞI ÇIKARDIM'

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada; şüpheli Öney'in, Doğan'a 4 bin lira borçlu olduğu, parayı ödemeyince tarafların tartıştığı ortaya çıktı. Şüphelinin Yenibaraj Mahallesi'nde saklandığını tespit eden polis, bölgede araştırma yaptı. Polisin geldiğini görünce kaçan Resul Tayyar Öney, takip sonucu yakalandı. Emniyete götürülen Öney, ifadesinde, "Enes üzerime gelince kendimi korumak için bıçağı çıkardım. Öldürme kastım yoktu, bir anda oldu" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Öney, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

Adana'da Bıçaklı Cinayet: Resul Tayyar Öney Yakalandı

Adana'da Bıçaklı Cinayet: Resul Tayyar Öney Yakalandı
