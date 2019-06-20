Son Dakika Haberleri: Adana'da bıçaklı saldırı: 3 yaralı
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Adana'da bıçaklı saldırı: 3 yaralı

1 saat önce

Adana'nın Seyhan ilçesinde uyuşturucu aldığı belirlenen bir kişi, biri polis 3 kişiyi bıçakla yaraladı.

Adana'da bıçaklı saldırı: 3 yaralı, System.String[]
Adana'nın Seyhan ilçesinde uyuşturucu aldığı belirlenen bir kişi, biri polis 3 kişiyi bıçakla yaraladı.
Yavuzlar Mahallesi'nde uyuşturucu alan İ.T. henüz bilinmeyen nedenle elindeki bıçakla S.K'ye saldırdı.
Şüpheli İ.T, S.K ile araya girmek isteyen M.T'yi bıçakla yaraladı. İ.T, daha sonra babasıyla hafif ticari araca binerek olay yerinden kaçtı.
Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin içerisinde olduğu aracı Bülent Ecevit Bulvarı'nda durdurdu.
İ.T. kendisini gözaltına almak isteyen polis memuru M.D'yi de bıçakla boğazından yaraladı.
Yaralılar S.K. ile M.T. olay yerine çağrılan ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis memuru M.D. önce tıp merkezine daha sonra Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi.
Yaralılardan M.D. ile S.K'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, M.T'nin hayati tehlikesinin devam ettiği kaydedildi.
Gözaltına alınan şüpheli İ.T, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 12:06 Kaynak: AA
Seyhan, Polis, Adana, Güncel
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