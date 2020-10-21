Adana'da bin 305 litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da bin 305 litre etil alkol ele geçirildi
21.10.2020 09:51
- Adana'da bin 305 litre etil alkol ele geçirildi Sahte içki üretiminde kullanılan bin 305 litre etil alkol ele geçiren polis, kaçan 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı Adana polisi sahte içki üretiminde kullanılan bin 305 litre etil alkol ele geçirdi.
- Adana'da bin 305 litre etil alkol ele geçirildi
Sahte içki üretiminde kullanılan bin 305 litre etil alkol ele geçiren polis, kaçan 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı
ADANA - Adana polisi sahte içki üretiminde kullanılan bin 305 litre etil alkol ele geçirdi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Çukurova ilçesine bağlı Belediyevleri Mahallesinde bir apartmanın giriş katında sahte içki yapımında kullanılan malzemeler olduğu bilgisine ulaştı. Polis adrese baskın yaptı. Yapılan baskında piyasa değeri 950 bin lira olan sahte içki yapımında kullanılan bin 305 litre etil alkol, 910 içki kiti, 4 bin 500 içki etiketi ve 90 kilo cinsel içerikli ürün ele geçirildi.
Polis olayla ilgili kaçan iki zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
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