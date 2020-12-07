Bir kişinin 1100 lirasını gasbettiği öne sürülen 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Zanlılardan Muhammet Emin B, Mustafa A'nın hırsızlık, kasten yaralama, kaçakçılık, uyuşturucu madde bulundurma suçlarından kayıtları olduğu öğrenildi.

Polis, olayı gerçekleştirdiği öne sürülen Muhammet Emin B. (22), Mustafa A. (19) ve Kerem E'yi (18) aynı mahallede yakaladı.

Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi 'nde 3 kişinin Hıdır Ortaç'ın (65) zor kullanarak içinde 1100 lira olan cüzdanını aldığı bilgisi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Adana 'da bir kişinin 1100 lirasını gasbettikleri gerekçesiyle yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

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