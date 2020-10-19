Adana'da bir mahallede Kovid-19 nedeniyle ek önlemler alındı - Son Dakika

Adana'nın Aladağ ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı artış gösteren bir mahallede ek önlemler alındı.

İlçeye bağlı kırsaldaki Büyüksofulu Mahallesi'nde son günlerde vaka sayısında artış gözlendi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla mahallede 14 gün süreyle nişan, düğün, halı saha maçları ile cenazelere birinci derece yakınlarının dışında katılım yasaklandı, kahve ve berberlerin faliyetleri durduruldu, çarşı merkezinde işletme önlerinde vatandaşların bir araya gelmemesi kararı alındı.

ve mevlüt gibi etkinlikler yasaklandı; mahalledeki kahvehaneler berber ve halısaha kapatıldı.

Ayrıca esnafın dışarda oturmasına ve aileler arasında komşu ziyaretlerine son verilmesi de istendi.

Karantinaya alınan köyde jandarma ekipleri önlem aldı, köyün giriş ve çıkışı kapatıldı.