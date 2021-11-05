Adana'da "Bülent Ecevit Hatıra Eşyaları" sergisi açıldı - Son Dakika

Adana'da eski başbakanlardan Bülent Ecevit'e ait eşyaların yer aldığı sergi açıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 75. Yıl Sanat Galerisi'nde açılan "Bülent Ecevit Hatıra Eşyaları" sergisinde, aralarında kasket, gömlek, kravat, mont, kalem, çakmak, cep telefonu, cep televizyonu, ses kayıt cihazı, rozet ve çantaların da bulunduğu kişisel eşyalar yer alıyor.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, serginin açılışında yaptığı konuşmada, Ecevit'in, yetiştiği dönem itibarıyla siyasi hayatında önemli yeri olduğunu, kendisinden olağanüstü etkilendiğini söyledi.

Ecevit'in Türk siyasetine siyasi etik yasasını getirmek istediğini anlatan Karalar, "Ecevit, teorisyen olması, siyasete yeni bir şey getirmesinin ötesinde çok uzak görüşlü bir insandı. Siyasette aslında bugünün geleceğini çok önceden gördü. Çok inatla, ısrarla bir siyasi etik yasası çıkarmaya çalıştı. Yapamadı. Belki siyasi etik yasası çıkmış olsaydı siyaset bugün bu hale gelmeyebilirdi. Türkiye'de en önemli konulardan birisi bu." ifadelerini kullandı.

Sergi, 12 Kasım'a kadar açık kalacak.