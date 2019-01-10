Son Dakika Haberleri: Adana'da Çalınan Otomobil Bulundu

Adana'da Çalınan Otomobil Bulundu

49 dakika önce

Adana'da çalınan otomobil, bazı parçaları sökülmüş halde bulundu.

Adana'da Çalınan Otomobil Bulundu, System.String[]
Adana'da çalınan otomobil, bazı parçaları sökülmüş halde bulundu.

Merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde, parçaları sökülmüş halde bulunan otomobili gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

İhbarı üzerine olay yerine giden ekipler, aküsü, teybi, 3 lastiği ve aynalarının sökülmüş haldeki otomobilin sahibi Ramazan Şahin'e ulaştı.

Dervişler Mahallesi'nde oturan Şahin'in dün akşam saatlerinde park ettiği otomobilin gece bilinmeyen saatlerde çalındığını belirleyen polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:12 Kaynak: AA

Yüreğir, Merkez, Adana, Güncel
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