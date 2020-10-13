Adana'da çalıntı malzeme satın aldığı iddia edilen 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Adana'nın Pozantı ilçesinde yapımı süren rüzgar türbinlerinden çalındığı iddia edilen malzemeleri aldığı ileri sürülen 1 kişi gözaltına alındı.

Adana Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Fındıklı Mahallesi'nde yapımı devam eden 13 rüzgar türbinini yere sabitlemeye yarayan 39 vida ve 37 somun plakanın çalındığı belirlendi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları araştırmada çalındığı iddia edilen malzemelerin sanayi sitesinde torna dükkanı bulunan M.N. ye satıldığını belirledi.

İş yerinde yapılan aramalarda çalınan malzemeler ele geçirilirken M.N gözaltına alındı.

Ekipler, bölgedeki güvenlik kamerası ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu, türbin inşaatında çalışan bir firmaya ait aracın malzemelerle birlikte hurdacılık yapan bir iş yerine geldiği ve M.B ve M.T isimli şüphelilerin malzemeleri buraya sattığını belirledi.

Hurdacıdan çalınan malzemeleri aldığı ileri sürülen M.N., ifadesi alınmak üzere ilçe jandarma komutanlığına götürülürken M.B. ve M.T. yi yakalamak için çalışma başlatıldı.