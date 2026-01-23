Adana\'da Çiftçi Dondan Korunmak İçin Limon Ağaçlarını Fileyle Kapladı

Adana'da bir çifti, zirai dondan etkilenmemek için 15 dönüm limon ağacını fileyle kapladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) zirai don uyarısının ardından hafta boyu hava sıcaklığının eksi 4 dereceye kadar düşmesiyle, bazı ürünler hafiften zarar gördü. Hava sıcaklıklarının eksi 4 derecelere kadar düşmesinin ardından bazı bahçelerde portakal, limon ve mandalinalar dalında dondu.

Yüreğir ilçesine bağlı Pekmezli Mahallesi'nde ise çiftçi Serkan Altınyüzük, 15 dönüm limon ağacını fileyle örtüp ağaçlarını zirai dondan korumak için kendince önlem aldı.

"Seneye çoğu bahçe fileyle kaplanacak"

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Geçtiğimiz yıl Şubat ayında 4 günlük kuvvetli bir don olmuştu ve bütün bahçeler bu dondan zarar görmüştü. Çiftçimiz de bu sene yeniden dondan etkilenmemek için 30 dönümlük bahçesindeki ağaçların 15 dönümünü fileyle kapattı. İşçilik ve file parası dahil burada 50 bin lira maliyet var. Yaklaşık dönüme 3-4 bin lira maliyeti var. Çiftçimiz bu sene önlem aldı ve bu da örnek bir davranış. Çiftçimiz buradan önemli bir sonuç alırsa seneye inanın ki çoğu bahçelerimiz bu fileyle kaplanacak. File çekilen yerle çekilmeyen arasında fark var" ifadelerini kullandı.

"Bu sene verim bekliyoruz"

Çiftçi Serkan Altınyüzük ise geçen seneki zirai don nedeniyle bu sene hiçbir ağaçtan ürün alamadığını anlatarak, "Zirai don pervanesi 2 milyon TL olmuş. Bir dostumuz böyle bir fikir verdi. Biz de bu fileyi çektik ve file çektiğimiz ile çekmediğimiz ağaçlar arasında ciddi bir fark var. Bu sene inşallah ağaçlardan verim bekliyoruz" dedi. - ADANA