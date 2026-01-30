Adana'da Cinayet Davası: 5 Sanığın Yargılanması Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Adana'da Cinayet Davası: 5 Sanığın Yargılanması Devam Ediyor

30.01.2026 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Sarıçam ilçesinde bir cinayet davasında 5 sanığın yargılamasına devam ediliyor.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde bir kişinin tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin 2'si tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar M.D. ve kardeşi S.D. ile tutuksuz M.O, N.K. ve E.O. ile taraf avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık S.D, olay günü dolmuş ile annesinin oturduğu merkez Sarıçam ilçesi Yeniyayla Mahallesi'ne geldiğinde ağabeyi M.D. ile maktul Mehmet Ateş'in kavga ettiğini gördüğünü belirtti.

Kavgayı ayırmak istediği sırada aralarında önceye dayalı husumet bulunan Ateş'in kendisine küfrettiğini öne süren S.D, şöyle konuştu:

"Elindeki bıçakla saldırarak beni yaraladı. Mahalle sakinleri bizi ayırdı ve evimize gittik. Mehmet Ateş bu olaydan sonra halama beni ve ağabeyimi öldüreceği haberini göndermiş. Halam tedbirli olmam konusunda beni uyardı. Ben de üzerimde silah taşımaya başladım. Olaydan bir gün sonra mahallede yine Mehmet Ateş ile karşılaştık. Kendisi bana 'Seni öldüreceğim' diyerek saldırdı. Bu sırada ben de tabanca ile kendimi korumak amacıyla panik halinde ateş ettim. Olayda Mehmet Ateş'i öldürme amacım yoktu. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum."

Sanık M.D. de olay günü kardeşini kavgaya gelmesi için aramadığını iddia ederek, "Olay yerinde sadece silah sesi duydum. Suçsuzum, Mehmet Ateş'i öldürmedim. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Diğer sanıklar M.O, N.K. ve E.O. ise olay yerinde maktule saldırıda bulunmadıklarını ve cinayetle ilgilerinin olmadığını öne sürerek beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı, dosyadaki delil durumu dikkate alınarak sanıkların mevcut halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına, beyanı alınamayan tanıkların bir sonraki celseye zorla getirilmelerine ve eksik hususların giderilmesine karar verip duruşmayı erteledi.

Olay

Merkez Sarıçam ilçesi Yeniyayla Mahallesi'nde 8 Aralık 2024'te silahlı kavgada Mehmet Ateş'in (32) öldürülmesiyle ilgili M.D, kardeşi S.D. ve E.O. N.K. ile M.O. gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.D. kardeşi S.D. ile E.O. ve N.K, 9 Aralık 2024'te tutuklanmış, M.O. ise serbest bırakılmıştı.

Savcılık tarafından sanık S.D. hakkında "haksız tahrik altında kasten öldürme" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından 13 yıldan 21 yıla kadar, E.O, M.D, N.K. ve M.O. hakkında ise "haksız tahrik altında kasten öldürmeye yardım" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle hazırlanan iddianame Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Sanıklar E.O. ile N.K. ara celsede adli kontrol tedbiriyle tahliye edilmişti.

Kaynak: AA

Cinayet, Sarıçam, Güncel, Adana, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Cinayet Davası: 5 Sanığın Yargılanması Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 haftadan uzun süren öksürüğe dikkat Hızla yayılmaya başladı 3 haftadan uzun süren öksürüğe dikkat! Hızla yayılmaya başladı
Kalkış yapan yolcu uçağının tekerleği düştü Kalkış yapan yolcu uçağının tekerleği düştü
Babası gözlerinin önünde darp edilen çocuk: 5 kişi saldırdılar, kafasını ATV’ye vurdular Babası gözlerinin önünde darp edilen çocuk: 5 kişi saldırdılar, kafasını ATV'ye vurdular
Adana Demirspor’un eski başkanı Murat Sancak tahliye oldu Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak tahliye oldu
Altındaki yükselişin ardından kuyumcuların önü doldu taştı Altındaki yükselişin ardından kuyumcuların önü doldu taştı
Trabzonspor, Umut Nayir’i kadrosuna kattı Trabzonspor, Umut Nayir'i kadrosuna kattı

17:05
Eski WWE şampiyonu, canlı yayında konukları ve yayın ekibini dövdü
Eski WWE şampiyonu, canlı yayında konukları ve yayın ekibini dövdü
16:46
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti! İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir
16:35
Futbol şöleni bizi bekliyor İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Avrupa’daki rakipleri
Futbol şöleni bizi bekliyor! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri
15:14
Fransa’dan tarihi adım Evlilikte “cinsel ilişki zorunluluğu“ kaldırıldı
Fransa'dan tarihi adım! Evlilikte "cinsel ilişki zorunluluğu" kaldırıldı
15:05
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı’na Kevin Warsh’ı aday gösterdi
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı'na Kevin Warsh'ı aday gösterdi
15:02
Belçika’da ağır suçlardan hüküm giyenler vatandaşlıktan çıkarılacak
Belçika'da ağır suçlardan hüküm giyenler vatandaşlıktan çıkarılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 17:10:26. #7.11#
SON DAKİKA: Adana'da Cinayet Davası: 5 Sanığın Yargılanması Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.