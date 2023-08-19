Cinnet getiren şahıs eşi ve oğlunu bıçaklayarak öldürdü, kendini de yaraladı - Son Dakika

Cinnet getiren şahıs eşi ve oğlunu bıçaklayarak öldürdü, kendini de yaraladı

Son Güncelleme: 19.08.2023 11:10

Adana'nın Çukurova ilçesinde bir apartmanda meydana gelen olayda, cinnet getiren bir şahıs eşi ve oğlunu bıçaklayarak öldürdü. Şahıs daha sonra kendisini de yaraladı.

Adana'da cinnet getiren şahıs, eşi ve oğlunu bıçaklayarak öldürdükten sonra kendisini de yaraladı.

KOMŞULAR SESLERE KOŞTU

Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi 78101. Sokak'ta bulunan bir apartmanın 9. katında meydana gelen olayda; sabaha karşı cinnet getiren Cem Suna (49), eşi Deniz (43) ve 16 yaşındaki oğlu Alperen'i bıçaklayarak öldürdükten sonra kendisini de bıçakla yaraladı. Sesler üzerine komşuları polise haber verdi.

Sabaha karşı evi kana buladı! Eşini ve oğlunu öldürdü, kendisi de ağır yaralı

ANNE VE OĞLU OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, anne ve oğlunun öldüğünü belirledi. Ağır yaralı olan Cem Suna ise hastaneye kaldırıldı. Anne ve oğlunun cenazeleri de morga kaldırıldı.

Öte yandan olayda iki bıçak kullanıldığı tespit edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sabaha karşı evi kana bulayan baba, eşini ve oğlunu öldürdü! Kendisi de ağır yaralı
Sabaha karşı evi kana bulayan baba, eşini ve oğlunu öldürdü! Kendisi de ağır yaralı
Kaynak: İHA

Toros Dağları, Çukurova, Adana, 3. Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cinnet getiren şahıs eşi ve oğlunu bıçaklayarak öldürdü, kendini de yaraladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cinnet getiren şahıs eşi ve oğlunu bıçaklayarak öldürdü, kendini de yaraladı - Son Dakika
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