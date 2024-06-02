\'\'Filenin Sultanları\'\', Güney Kore\'yi mağlup etti

Spor

"Enflasyon" sorusuna verilen cevap bir hayli manidar

A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD'de düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci hafta mücadelesindeki üçüncü maçında Güney Kore'yi 3-0 yendi.

ORGANİZASYONDA 5. GALİBİYETLERİ

Teksas eyaletinin Arlington kentinde oynanan karşılaşmada Güney Kore'yi rahat bir oyunla 3-0 yenen dünya 1 numarası ve son VNL şampiyonu "Filenin Sultanları", organizasyonda 5. galibiyetini elde etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarın TSİ 23.00'te ev sahibi ABD'yle karşılaşacak.