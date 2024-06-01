DMM: 'Asgari ödeme yapan kartların kullanıma kapanacağı' iddiası doğru değil - Son Dakika
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DMM: 'Asgari ödeme yapan kartların kullanıma kapanacağı' iddiası doğru değil

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun asgari ödemesini yapan kredi kartı kullanıcılarının kartının kullanımına kapatılmasına yönelik bir çalışması veya düzenlemesinin bulunmadığını bildirdi. Açıklamada, üst üste üç kez asgari ödeme tutarı ödenmeyen kredi kartlarının hem nakit kullanımına hem de mal ve hizmet alımına kapatıldığı hatırlatıldı.

01.06.2024 20:57
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "3 ay peş peşe sadece 'asgari ödeme' yapan kart sahibinin kartının kullanıma kapanacağı" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

DMM'den yapılan açıklamada, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun (BDDK), asgari ödemesini yapan kredi kartı kullanıcılarının kartının kullanımına kapatılmasına yönelik bir çalışması veya düzenlemesinin bulunmadığı belirtildi.

Yönetmelik gereği bir takvim yılı içerisinde asgari ödeme tutarı toplam üç kez ödenmeyen kredi kartlarının nakit kullanımına kapatıldığına işaret edilen açıklamada, üst üste üç kez asgari ödeme tutarı ödenmeyen kredi kartlarının ise hem nakit kullanımına hem de mal ve hizmet alımına kapatıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu kredi kartlarının limitleri, dönem borcunun tamamının ödenmesine kadar artırılamamakta ve bu tür kartlar nakit kullanımına veya kullanıma kapalı tutulmaktadır. Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan, '3 ay peş peşe sadece asgari ödeme yapan kart sahibinin kartı kullanıma kapanacak' iddiası doğru değildir."

Açıklamada ayrıca, piyasaların işleyişini bozabilecek spekülatif açıklamalara itibar edilmemesi istendi.

DMM: \'Asgari ödeme yapan kartların kullanıma kapanacağı\' iddiası doğru değil
Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Hukuk, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DMM: 'Asgari ödeme yapan kartların kullanıma kapanacağı' iddiası doğru değil - Son Dakika

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