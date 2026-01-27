Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çocuklar, kamyonlarla getirilen karla eğlendi.
Hürriyet Mahallesi Muhtarı Ömer Atiz tarafından ilçe merkezine kar yağmaması üzerine kentin yüksek kesimlerinden 2 kamyon kar getirildi.
Muhtarlık bahçesine boşaltılan karda başta çocuklar olmak üzere çok sayıda vatandaş, kar topu oynadı, kardan adam yaptı.
Son Dakika › Güncel › Adana'da Çocuklar Karda Eğlendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?