Adana'da Dayısı Vuruldu

14.01.2026 13:11
Abdullah C., tartıştığı dayısını tabancayla bacağından vurup kaçtı, polis araştırma başlattı.

ADANA'da Abdullah C., sokakta tartıştığı dayısı Aslan Taş'ı tabancayla bacağından vurup kaçtı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Abdullah C., henüz belirlenemeyen nedenle dayısı Aslan Taş ile tartıştı. Bu sırada Abdullah C., belinden çıkardığı tabanca ile ateş açtı. Bacağına isabet eden kurşunlarla yaralanan Taş, kanlar içinde yere yığılırken; şüpheli kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Taş, ambulansla hastaneye götürüldü.

Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışması başlattı.

Haber: Anıl ATAR – Kamera: ADANA,

Kaynak: DHA

