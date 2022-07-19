Adana'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
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Adana'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

19.07.2022 08:33

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda 5 zanlı yakalandı.

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda 5 zanlı yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında geçmiş dönemde Suriye ve Irak ülkelerinde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri şeklinde bilgiler bulunan, yabancı uyruklu 6 şüphelinin Adana'ya geldiğini tespit etti. Polis şahsın yakalanması amacıyla, şafak vakti eş zamanlı olarak 6 adresi bastı. Zanlılardan 5'i gözaltına alındı.

Adli tıp biriminden sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

(Fatih Keçe - Süleyman Cenk İdaye - İHA)

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Son dakika... ADANA'DA DEAŞ OPERASYONU: 5 GÖZALTI Son dakika... ADANA'DA DEAŞ OPERASYONU: 5 GÖZALTI DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
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