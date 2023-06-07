Adana'da erkek öğrenci yurdunda güvenlik görevlisi bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
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Adana'da erkek öğrenci yurdunda güvenlik görevlisi bıçaklanarak öldürüldü

07.06.2023 08:10

Adana'da erkek öğrenci yurdunda güvenlik görevlisi Gökhan Şahin, kimliği belirsiz iki kişi tarafından tartışma sırasında bıçaklanarak öldürüldü. Şahin'in yaralı halde bulunması üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ancak kurtarılamadı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için soruşturma devam ediyor.

Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki erkek öğrenci yurdunun bahçesinde yurdun güvenlik görevlisi Gökhan Şahin, kimliği belirsiz iki kişiyle henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANDI

Tartışmanın büyümesi üzerine iki şüpheli, güvenlik görevlisine bıçakla saldırdı. Şahin, göğüs bölgesine aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırganlar ise yurt bahçesinden kaçarak izlerini kaybettirdi.

Adana'da öğrenci yurdunda güvenlik görevlisi bıçaklanarak öldürüldü

KURTARILAMADI

Gürültü üzerine bahçeye çıkan bazı öğrenciler, Şahin'i yaralı halde görünce 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisi tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Şahin, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Şahin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şahin'in cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Kaçan iki şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: DHA
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Gökhan Şahin, Sarıçam, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da erkek öğrenci yurdunda güvenlik görevlisi bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da erkek öğrenci yurdunda güvenlik görevlisi bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
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