Adana'da firari hükümlü saklandığı inşaatta yakaladı - Son Dakika

Ekipler, yaptıkları araştırmayla firari hükümlünün Kozan ilçesi Çobanpınarı Mahallesi'nde inşaat halindeki bir binada saklandığını belirledi.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ( JASAT ), 7 suçtan aranan ve hakkında kesinleşmiş 10 yıl 2 ay hapis cezası bulunan H.B.A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Adana 'da jandarma ekipleri, 7 suçtan aranan ve hakkında 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü saklandığı inşaatta yakaladı.

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