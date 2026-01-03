İki ilde birden görüldü! Gökyüzündeki gizemli parlak cisim merak uyandırdı

Adana ve Malatya'da aynı saatlerde görülen parlak gizemli cisim merak uyandırdı. İki ilde de görülen cisim vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

GÖK TAŞINA AİT OLABİLİR

Adana'da kent genelinde birçok noktadan görülen parlak ışık kütlesi, gökyüzünde kısa süreliğine ilerledikten sonra aşağı doğru inerek kayboldu. Merkez Yüreğir ilçesinde bir otomobilin kamerasıyla kayıt altına alınan görüntünün, atmosfere düşen bir göktaşına ait olabileceği değerlendirildi.

IŞIK BİR SÜRE SONRA KAYBOLDU

Malatya'da gökyüzünde süzülen parlak ışık görüldü. Gökyüzünde görülen parlak ışık kısa süreliğine ilerledikten sonra gözden kayboldu. Parlak ışık Yeşilçam Caddesi'nde seyreden bir otomobilin kamerasınca kaydedildi.