İki ilde birden görüldü! Gökyüzündeki gizemli parlak cisim merak uyandırdı
İki ilde birden görüldü! Gökyüzündeki gizemli parlak cisim merak uyandırdı

İki ilde birden görüldü! Gökyüzündeki gizemli parlak cisim merak uyandırdı
03.01.2026 01:21
İki ilde birden görüldü! Gökyüzündeki gizemli parlak cisim merak uyandırdı
Haber Videosu

Adana ve Malatya'da gökyüzünden aşağı süzülen parlak bir ışık görüldü. Vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde ışık aşağı doğru inerek kayboldu. Göktaşı olduğu değerlendirilen cisim merak uyandırdı.

Adana ve Malatya'da aynı saatlerde görülen parlak gizemli cisim merak uyandırdı. İki ilde de görülen cisim vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

GÖK TAŞINA AİT OLABİLİR

Adana'da kent genelinde birçok noktadan görülen parlak ışık kütlesi, gökyüzünde kısa süreliğine ilerledikten sonra aşağı doğru inerek kayboldu. Merkez Yüreğir ilçesinde bir otomobilin kamerasıyla kayıt altına alınan görüntünün, atmosfere düşen bir göktaşına ait olabileceği değerlendirildi.

IŞIK BİR SÜRE SONRA KAYBOLDU

Malatya'da gökyüzünde süzülen parlak ışık görüldü. Gökyüzünde görülen parlak ışık kısa süreliğine ilerledikten sonra gözden kayboldu. Parlak ışık Yeşilçam Caddesi'nde seyreden bir otomobilin kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

