Son Dakika Haberleri: Adana'da gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak
Son Dakika Güncel Adana'da gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak

Adana'da gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak

1 saat önce

Adana'da, yarından itibaren 15 gün boyunca gösteri yürüyüşleri, basın açıklamaları, çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma ve stant açma gibi etkinliklerin yasaklandığı bildirildi.

Adana'da gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak, System.String[]

Adana'da, yarından itibaren 15 gün boyunca gösteri yürüyüşleri, basın açıklamaları, çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma ve stant açma gibi etkinliklerin yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütü ile ilgili yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar nedeniyle Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden alındığı, bu kapsamda bazı tedbirlerin uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada, kentte yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla yarından başlayarak 15 gün süreyle "Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden alınması sebebiyle" gerçekleşmesi muhtemel eylem ve etkinliklerle belirtilen konuların devamı niteliğindeki yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma, çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma gibi her türlü eylem ve etkinliklerin yasaklandığı kaydedildi.

Diyarbakır, Mardin, Adana, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 06:00 Kaynak: AA
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