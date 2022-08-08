Balkondan düşen 16 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Balkondan düşen 16 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

08.08.2022 08:43
Balkondan düşen 16 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

Adana'da halasının 3. kattaki evinin balkonundan düşen 16 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti.

Adana'da halasının 3. kattaki evinin balkonundan düşen 16 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Çukurova ilçesi, Belediye Evleri Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle birlikte Hatay'dan akraba düğünü için gelen Zeynep İbiş (16) halasıyla birlikte düğünden çıkarak eve geldi. Halası içerideyken balkonda bir süre oturan İbiş, bilinmeyen bir nedenle 3. katın balkonundan düştü. Düğünden çıkarak eve gelen İbiş'in ailesi, evin bahçe kısmında Zeynep İbiş'in hareketsiz yattığını görünce, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kızın öldüğünü belirledi.

Aile sinir krizi geçirirken, Zeynep İbiş'in cansız bedeni, adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADANA

YORUMLAR
500
16 yaşındaki Zeynep 3'üncü kattan düşüp öldü, cesedi ailesi buldu 16 yaşındaki Zeynep 3'üncü kattan düşüp öldü, cesedi ailesi buldu Adana'da balkondan düşen 16 yaşındaki kız hayatını kaybetti Adana'da balkondan düşen 16 yaşındaki kız hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Belediye evleri mahallesi, Çukurova, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balkondan düşen 16 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:21 Rıdvan Dilmen, Mesut Özil ile konuştuklarını açıkladı: Toreira'nın müthiş bir oyuncu olduğunu belirtti
00:07 İsrail ve Filistin arasında ateşkes kararı! Anlaşmadaki bir madde dikkat çekti
00:04 Bakan Murat Kurum'un İBB Başkanlığı için Ekrem İmamoğlu'na karşı aday olacağı öne sürüldü
23:48 Eve geç gelme tartışması kanlı bitti! 15 yaşındaki çocuk, babasını feci şekilde öldürdü
23:46 Antalyaspor'a konuk olan Galatasaray üç puana Gomis'in son dakika golüyle ulaştı
23:36 Plajda şortunu indirdi! Linçten yüzerek kaçmaya çalışırken boğulma tehlikesi geçirdi
23:20 Galatasaray'a karşı penaltı kaçıran Antalyasporlu Luiz Adriano sosyal medyada gündeme oturdu
22:57 Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera'nın Antalyaspor maçında yaptıklarına övgü yağdı
22:47 Kulisleri hareketlendiren iddia! Muhalefet, HDP'yi dışarıdan destek için ikna etmeye çalışacak
22:29 Alanyaspor, Pirlo'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Fatih Karagümrük'ü 4 golle geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2022 08:43:39. #1.11#
SON DAKİKA: Balkondan düşen 16 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement