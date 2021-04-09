Adana'da hekimler "Teletıp" uygulamasıyla hastalarına ulaşıyor - Son Dakika

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği hekimleri, salgın sürecinde hastaneye gitmekten çekinen kanser hastalarıyla "Teletıp" uygulaması sayesinde bir araya geliyor.

Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Adana Şube Başkanı ve Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Timuçin Çil, salgın sürecinde kanser hastalarının hastaneye gitmekten çekindiklerini söyledi.

Çil, tedavi sürecinde bağışıklık sistemlerinin zayıflaması nedeniyle hastaneye gitmekten çekinen kanser hastaları için "Teletıp" uygulamasını kullandıklarını belirterek, "Bu yöntem tüm dünyada kullanılmaya başlandı. Biz de bir model geliştirdik. Hastalara iki tane e-mail adresi oluşturduk. Onlar e-mail ile bizlere başvurdular. Biz de oluşturduğumuz platformu Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki onkoloji hastaları üzerinde kullandık." dedi.

Hastaların, doktorlarla çevrim içi görüntülü şekilde iletişime geçtiklerini anlatan Çil, şunları kaydetti:

"Hastaların, hekimle yüz yüze görüşmelerini ve hekimle bağlantılarını koparmamaya başladık. Bu, kanser tanısı alıp tedavileri aksayan hastalar için bir çözüm önerisi şeklinde kendini gösterdi. Salgın devam ettiği sürece halkı bilinçlendirmeye, kanserin altını net çizgilerle çizmeye ve gelişime katkı sunmaya devam edeceğiz. Kanser tedavisini yapan, yürüten, yöneten hekimlere bilgilendirme, kanser araştırmasını geliştirmeye ve katkı sunmaya önderlik etmeye çalışacağız."