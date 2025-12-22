Girdikleri dairelerden 755 bin liralık altın ve saat çalan şüpheliler: Arkadaşımızı ziyarete gitmiştik

Adana'da yüzlerini eşarpla gizleyen İnci G. (32) ile İpek Y. (26), misafir gibi girdikleri apartmandaki 2 farklı daireden 55 bin lira değerinde ziynet eşyası ve 2 kol saati çalıp, kaçtı. Güvenlik kamerasından tespit edilen şüphelilerin, daha önce de 3 daireden 700 bin lira değerinde altın ve döviz çaldığı saptandı. Polis tarafından yakalanan, ifadelerinde, "Olay tarihinde eski bir arkadaşımızı ziyarete gitmiştik" diyen şüpheliler tutuklandı.

YÜZLERİNİ EŞARP VE GÜNEŞ GÖZLÜĞÜYLE GİZLEDİLER

Olay, 29 Kasım saat 16.00 sıralarında Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzlerini eşarp ve güneş gözlüğüyle gizleyen İnci G. ile İpek Y., misafir gibi bir apartmana girdi. Apartmanın 7'nci katına çıkan şüpheliler, U.Ş.'nin dairesinin kapısını zorlayarak açıp, içeri girdi. İki şüpheli, toplam değeri 8 bin lira olan 2 kol saatini alıp, daireden çıktı. Alt kata inen şüpheliler, aynı yöntemle K.K.'nin evine girip, yatak odasındaki gardıropta gizlenen 50 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını çalıp, apartmandan ayrıldı. Caddeden otobüse binen şüpheliler, kayıplara karıştı. Şüphelilerin apartmana girip, çıktığı ve otobüse bindiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

3 DAİREDEN DAHA HIRSIZLIK YAPMIŞLAR

Evlerine dönen U.Ş. ve K.K.'nin ihbarıyla çalışma başlatan Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Yapılan araştırmada, şüphelilerin farklı tarihlerde 3 ayrı apartman dairesine daha girdikleri, yaklaşık 700 bin lira değerinde altın ve döviz çaldığı belirlendi. Bu tespitler üzerine polis, şüphelileri saklandıkları adrese yapılan baskında gözaltına aldı.

'ARKADAŞIMIZI ZİYARETE GİTTİK'

Emniyete götürülen şüpheliler, ifadelerinde, "Görüntülerdeki kişiler biziz ancak hırsızlık yapmadık. Olay tarihinde eski bir arkadaşımızı ziyarete gitmiştik" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.