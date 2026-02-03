Adana'da Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı - Son Dakika
Adana'da Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

03.02.2026 09:52
Adana'da çeşitli hırsızlıklar yapan şüpheli, güvenlik kameralarıyla tespit edilip tutuklandı.

Adana'da bisiklet, motosiklet kaskı ve marketlerden elektronik cihaz çalan şüpheli önce güvenlik kameralarına sonra polise yakalandı. Tutuklanan şahsın ifadesinde, "Hırsızlık yaptığıma pişmanım" dediği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, S.O.A.K. (25) adlı şahıs, kent genelinde farklı tarihlerde 7 ayrı hırsızlık olayına karıştı. Şüphelinin marketlerden elektronik cihazlar, 3 bisiklet ve bir motosiklet kaskı çaldığı belirlendi. Hırsızlık anları ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüler üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şahsın kimliğini tespit etti. Şüphelinin izine Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde rastlayan polis bölgede çalışma başlattı. Mahallede yapılan çalışmada S.O.A.K., sokakta dolaştığı sırada polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul eden şüphelinin, "Görüntülerdeki kişi benim, yaptıklarımdan pişmanım" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADANA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hırsızlık, Güvenlik, 3. Sayfa, Adana, Suç, Son Dakika

