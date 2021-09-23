Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Ali Ercan Topuz yönetimindeki 80 AAG 192 plakalı otomobil Hastane Kavşağı'nda Cafer Yılmaz idaresindeki 01 ADY 947 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada Cafer Yılmaz ile diğer otomobildeki Kadriye Topuz yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafik, bir süre tek şeritten kontrollü olarak verildi.
Kaynak: AA
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