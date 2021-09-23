Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Kaza nedeniyle trafik, bir süre tek şeritten kontrollü olarak verildi.

Kazada Cafer Yılmaz ile diğer otomobildeki Kadriye Topuz yaralandı.

Bu kadar da olmaz dedirtecek hırsızlık! Hedef belirledikleri seyyar simitçinin, krem peynir ve meyve sularını çaldılar