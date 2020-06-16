Adana'da imalathaneye dönüştürülen evde 3 bin 985 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Adrese baskın yapan ekipler, yapım aşamasında ve satışa hazır 3 bin 985 litre sahte rakı buldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, Yeni Baraj Mahallesi'ndeki bir evde sahte içki üretildiğini belirledi.

Adana 'nın merkez Seyhan ilçesinde imalathaneye dönüştürülen bir evde 3 bin 985 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

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