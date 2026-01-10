Adana'da Kaçak İçecek ve Sigara Operasyonu

ADANA'da polisin operasyon düzenlediği adreslerde gümrük kaçağı 10 bin paket sigara ile 500 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, gümrük kaçağı sigara ve sahte içki olduğu bilgisine ulaştığı çok sayıda adresi belirledi. Ekipler, iş yeri ve evlere düzenlediği operasyonlarda gümrük kaçağı 10 bin paket sigara ile 500 litre kaçak ve sahte içki ele geçirdi. Operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.