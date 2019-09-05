Son Dakika Haberleri: Adana'da kaçak sigara baskını
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Adana'da kaçak sigara baskını

3 saat önce

ADANA'da kaçak sigara imalathanesine düzenlenen baskında, 3 bin 800 paket sigara ile 5 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Adana'da kaçak sigara baskını, System.String[]

ADANA'da kaçak sigara imalathanesine düzenlenen baskında, 3 bin 800 paket sigara ile 5 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'nde bulunan bir imalathaneye baskın yaptı. Ekipler yapılan aramada, 3 bin 800 paket sigara, 5 kilo kaçak tütün ele ve sigara üretiminde kullanılan dolum makinesi ele geçirdi.

Olayla ilgili Suriyeli A.H. gözaltına alındı. Şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 11:39 Kaynak: DHA
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