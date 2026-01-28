ADANA'da, Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki Menderes Adası'nın ardından Adnan Menderes Bulvarı'ndaki kaçak işletmelerin yıkımına başlandı.
Çukurova ilçesi Göl Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Menderes Adası'nda bulunan kaçak yapılar 23 Aralık'ta tamamen yıkıldı. Göldeki adada yapılan yıkım çalışmaların tamamlanmasının ardından, Adnan Menderes Bulvarı'nda boşaltılan 183 kaçak yapının yıkım işlemleri iş makineleriyle başladı.
Haber: Yusuf YILDIZ - Kamera: ADANA,
Son Dakika › Yerel › Adana'da Kaçak Yapı Yıkımı Başladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?