Adana'da Kaçak Yapı Yıkımında Gerginlik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Adana'da Kaçak Yapı Yıkımında Gerginlik

Adana\'da Kaçak Yapı Yıkımında Gerginlik
24.12.2025 18:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Menderes Adası'ndaki kaçak yapı yıkımında bıçakla kendine zarar veren E.Ç. ve A.D. tutuklandı.

ADANA'da Seyhan Baraj Gölü üzerinde bulunan ve 'Amerikan Adası' olarak bilinen Menderes Adası'ndaki kaçak yapıların yıkım işlemleri sırasında bıçakla kendisine zarar veren E.Ç. ile polis ekiplerine mukavemet gösteren A.D. tutuklandı.

Kentin cazibe merkezlerinden Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'na kıyısı bulunan Seyhan Baraj Gölü'ndeki Menderes Adası'nda, bici bici tatlısı ve salep satışının yapıldığı onlarca kaçak yapı inşa edildi. Ahşaptan yapılan eklentiler ve oturma alanlarının gölün üzerine kadar yayılmasıyla oluşan görüntü, kentte yaşayanların tepkisine neden oldu. Adadaki uyuşturucu ve asayiş olayları da şikayetleri artırınca, Adana Valiliği'nin girişimleriyle İçişleri Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçerek bu defa kesin yıkım kararı aldı.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Adanın boşaltılması için verilen sürenin sona ermesinin ardından dün sabah saatlerinde iş makineleri yıkım için polis eşliğinde adaya geldi. Çevik kuvvet ekibi ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile de çevrede güvenlik önlemi alındı. Yıkıma karşı çıkan E.Ç., polise direnerek bıçakla kendisine zarar verdi. Bazı işletme sahipleri de iş yerlerini benzin döküp yaktı. Polisin müdahalesiyle sonlandırılan olayların ardından yıkım başlarken, E.Ç., A.D.'nin de aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, kendisine zarar veren E.Ç. ile polise mukavemet gösteren A.D. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan E.Ç. ve A.D., tutuklandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Olaylar, Güncel, Adana, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Kaçak Yapı Yıkımında Gerginlik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kol ağrısı şikayetiyle başladı Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti Kol ağrısı şikayetiyle başladı! Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti
Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü
Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın
Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay! Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi
Papa’dan Noel’de ateşkes çağrısı Papa'dan Noel'de ateşkes çağrısı
İbretlik son Esed’in saha komutanı Lübnan’da öldürüldü İbretlik son! Esed'in saha komutanı Lübnan'da öldürüldü
Libya askeri heyetini taşıyan uçağın düşmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı Libya askeri heyetini taşıyan uçağın düşmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı
Uçak kazası sonrası soluğu enkazın bulunduğu arazide aldı Uçak kazası sonrası soluğu enkazın bulunduğu arazide aldı
Kaza mı sabotaj mı Uçağın düşüşüyle ilgili iddia ortalığı karıştırdı Kaza mı sabotaj mı? Uçağın düşüşüyle ilgili iddia ortalığı karıştırdı

23:10
Saadettin Saran’ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
Saadettin Saran'ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
22:40
Gözaltına alınan Saadettin Saran’dan ilk görüntü
Gözaltına alınan Saadettin Saran'dan ilk görüntü
21:40
Dursun Özbek’ten taraftara yeni yıl hediyesi İşte o yıldız isim
Dursun Özbek'ten taraftara yeni yıl hediyesi! İşte o yıldız isim
21:26
Yenidoğan çetesi hakim karşısında Kendisini böyle savundu
Yenidoğan çetesi hakim karşısında! Kendisini böyle savundu
21:13
Özel’den vatandaşlara ’sokak’ çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
Özel'den vatandaşlara 'sokak' çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
20:12
Sadettin Saran’ın gözaltına alındığı yer belli oldu Bakın neredeymiş
Sadettin Saran'ın gözaltına alındığı yer belli oldu! Bakın neredeymiş
19:59
Tribünlere dönüp şortunu indirdi, salon yangın yerine döndü
Tribünlere dönüp şortunu indirdi, salon yangın yerine döndü
19:39
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
19:33
Rezan Epözdemir hakkında hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı
Rezan Epözdemir hakkında hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı
18:07
50 bin mahkuma tahliye yolu 11. Yargı Paketi, TBMM’de kabul edildi
50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi, TBMM'de kabul edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2025 05:16:05. #7.11#
SON DAKİKA: Adana'da Kaçak Yapı Yıkımında Gerginlik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.