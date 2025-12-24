Adana'da Kaçak Yapıların Yıkımında Gerginlik: 2 Tutuklandı - Son Dakika
Adana'da Kaçak Yapıların Yıkımında Gerginlik: 2 Tutuklandı

24.12.2025 17:23
Seyhan Baraj Gölü'ndeki kaçak yapıların yıkımına engel olmaya çalışan 2 kişi tutuklandı.

Adana'da Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki kaçak yapıların yıkımına engel olmaya çalıştıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı.

Merkez Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda, vatandaşlar tarafından "Amerikan Adası" olarak bilinen göl kıyısındaki yarımadada bulunan kaçak yapılaşma ve işgallere karşı ilgili bakanlıkların il müdürlüklerince dün başlanan yıkım çalışmaları sırasında çıkan olaylarda gözaltına alınan E.Ç. ve A.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu arada, yıkım çalışmalarının tamamlanmasının ardından girişe yasaklanan bölgede enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Gerginlikte 4 kişi gözaltına alınmıştı

Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki yarımadada bulunan kaçak yapılaşma ve işgallere karşı ilgili bakanlıkların il müdürlüklerince dün yıkım çalışmalarına başlanmıştı.

Yıkım çalışmalarını önlemek için 2 kişi kendilerine bıçakla zarar vermiş, bazı işletme sahipleri de iş yerinde yangın çıkarmıştı.

Kendine zarar veren 2 kişinin de arasında bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alınmış, yangınlara itfaiye ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile müdahale edilmişti.

Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si alınan ifadelerinin ardından serbest bırakılmış, diğerleri adliyeye sevk edilmişti.

Kaynak: AA

