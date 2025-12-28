Adana'da Kadın Cesedi Bulundu - Son Dakika
Adana'da Kadın Cesedi Bulundu

28.12.2025 15:16
Sarıçam'da yol kenarında bulunan 62 yaşındaki Menekşe Bozkurt'un cesedi, otopsi için morga kaldırıldı.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde yol kenarında kadın cesedi bulundu.

Balcalı Mahallesi'nde yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

Sağlık personelince yapılan incelemede, 62 yaşındaki Menekşe Bozkurt'un hayatını kaybettiği tespit edildi. Bozkurt'un cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

