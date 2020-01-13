Adana'da kafede cinayet - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da kafede cinayet - Son Dakika

Adana'da kafede cinayet

6 saat önce

ADANA'da bir kafede oturan Bedirhan Baykara (36), uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

Adana'da kafede cinayet, System.String[]

ADANA'da bir kafede oturan Bedirhan Baykara (36), uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde Seyhan İlçesi Pınar Mahallesi'nde bulunan kafede meydana geldi. İddiaya göre, bir arkadaşıyla kafede oturan Bedirhan Baykara'nın yanına gelen ve henüz kimliği saptanamayan kişi, tabancayla ateş etti. Vücuduna 5 kurşun isabet eden Baykara'ya, kafede müşteri olarak bulunan hemşire Elif Kıraç ilk müdahaleyi yaptı. Kardeşi tarafından özel hastaneye kaldırılan Baykara, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, otomobille kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, daha sonra saldırganın kaçtığı otomobili terk edilmiş halde buldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Pınar Mahallesi, Seyhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 05:12 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Asker eğlencesinde yengesini öldüren adam tutuklandı
Damadı hastanelik eden kurşun, kardeşinin silahından çıkmış Boşandığı eşini öldüren adamın olaydan birkaç gün önce yazdığı mektup ortaya çıktı Rehin alınan kadın böyle kurtarıldı

Son Dakika Haberleri
23:38 Hakkari'de karbonmonoksit zehirlenmesi - Son Dakika
23:36 PENDİK'TE SOBADAN ÇIKAN YANGIN PANİK YARATTI - Son Dakika
23:28 Antalya'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
23:26 "Denizli Yılı" logosunu vatandaşlar belirleyecek - Son Dakika
23:18 Orman arazisine dikilen limon ağaçları kesildi - Son Dakika
22:27 Son dakika: Ankara'daki YHT kazasında karar açıklandı - Son Dakika
22:17 Kanaatkar tutumuyla büyük takdir toplayan Hasan isimli genç için Ankara Valiliği harekete geçti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2020 23:38:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da kafede cinayet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]