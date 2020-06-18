Adana'da, kaybolan oğlunun gölete düştüğünü sanıp suya giren baba boğuldu - Son Dakika

Yasin Güzelel'in oğlunun ise bahçedeki otomobile bindiği anlaşıldı.

Ekiplerce sudan çıkartılan Güzelel'in cesedi otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Güzelel'in bir süre sonra sudan çıkamadığını gören yakınları durumu yetkililere bildirdi.

Oğlunun, bahçesini sulamak için yaptırdığı gölete düştüğünü sanan baba Güzelel, suya girdi.

Alınan bilgiye göre, Çatalçam Mahallesi'nde yaşayan Yasin Güzelel (34), bahçe sularken gözden kaybolan 5 yaşındaki oğlunu aramaya başladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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