Adana'da "Kızılçam Klonal Genotipik Tohum Bahçesi" kuruldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da 'Kızılçam Klonal Genotipik Tohum Bahçesi' kuruldu - Son Dakika

Adana'da "Kızılçam Klonal Genotipik Tohum Bahçesi" kuruldu

6 saat önce

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesi Gökbuket mevkisinde "Kızılçam Klonal Genotipik Tohum Bahçesi" tesis edildi.

Adana'da

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesi Gökbuket mevkisinde "Kızılçam Klonal Genotipik Tohum Bahçesi" tesis edildi.


Akdeniz alçak ıslah zonunda yer alan ve genetik bakımdan daha yüksek nitelikli tohum elde etmenin amaçlandığı tohum bahçesine, toprak işleme çalışmalarından sonra genetik üstünlüğü test edilmiş ilk fidanlar dikildi.


Orman Genel Müdürlüğüne bağlı Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından takip ve kontrol edilen sahada, 700 adet fidanın gelişimi izlenecek ve ileriki yıllarda kozalaklarından elde edilecek tohumlar endüstriyel ağaçlandırmalarda kullanılacak.


Enstitü Müdürlüğü Başmühendisi Enver Öztekeşin ve Orman Yüksek Mühendisi Abdullah Kaplan tarafından kurulan genotipik tohum bahçesi Adana Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki Ağaçlandırma Şube Müdürlüğü ve Fidanlık Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. - ADANA

Akdeniz, Sarıçam, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 10:57 Kaynak: İHA
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