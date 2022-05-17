Adana'da köpeğe çarpmamak için manevra yapan kamyonet devrildi, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Adana'da köpeğe çarpmamak için manevra yapan kamyonet devrildi, sürücü yaralandı

17.05.2022 16:06
Adana'da köpeğe çarpmamak için manevra yapan kamyonet devrildi, sürücü yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde aniden yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü, kamyonetin devrilmesi sonucu yaralandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde aniden yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü, kamyonetin devrilmesi sonucu yaralandı.

Mehmet Sabri B. (73) idaresindeki 01 Y 4720 plakalı kamyonet, Kozan- Feke kara yolunda seyir halindeyken önüne aniden köpek çıktı.

Köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyonet, yol kenarına devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Mehmet Sabri B, 112 Acil servis ekipleri tarafından Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Adana'da köpeğe çarpmamak için manevra yapan kamyonet devrildi, sürücü yaralandı
Adana'da köpeğe çarpmamak için manevra yapan kamyonet devrildi, sürücü yaralandı
Adana'da köpeğe çarpmamak için manevra yapan kamyonet devrildi, sürücü yaralandı

YORUMLAR
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KÖPEĞE ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPTI, KULLANDIĞI KAMYONET DEVRİLDİ KÖPEĞE ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPTI, KULLANDIĞI KAMYONET DEVRİLDİ Çukurova'da kayısı hasadı Çukurova'da kayısı hasadı
Kaynak: AA

Mehmet Sabri, Kamyonet, Kozan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da köpeğe çarpmamak için manevra yapan kamyonet devrildi, sürücü yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da köpeğe çarpmamak için manevra yapan kamyonet devrildi, sürücü yaralandı - Son Dakika
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