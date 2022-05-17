Adana'da köpeğe çarpmamak için manevra yapan kamyonet devrildi, sürücü yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde aniden yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü, kamyonetin devrilmesi sonucu yaralandı.
Mehmet Sabri B. (73) idaresindeki 01 Y 4720 plakalı kamyonet, Kozan- Feke kara yolunda seyir halindeyken önüne aniden köpek çıktı.
Köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyonet, yol kenarına devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Mehmet Sabri B, 112 Acil servis ekipleri tarafından Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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