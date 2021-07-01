Adana'da mahalle ayağa kalktı! Tartıştığı komşularına av tüfeğiyle saldırdı - Son Dakika

Adana'nın Feke ilçesinde bulunan Kızılyer Mahallesi sakinleri, komşularının evlerinden gelen silah sesleri nedeniyle büyük korku yaşadı.

SIRTINDAN VURUP KAÇTI

Öğle saatlerinde bahçede Durdu Kızılok ile komşusu Mehmet Aydın Akçam arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine evine giden Akçam, av tüfeğini alarak kadının bahçesine geri döndü. Mehmet Aydın Akçam, kaçmaya çalışan Durdu Kızılok'u sırtından vurup kaçtı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Durdu Kızılok'un hayatını kaybettiği belirlendi. Kızılok'un cansız bedeni ambulansla Feke Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, jandarma, katil zanlısının yakalanması için çalışma başlattı.